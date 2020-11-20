Фишки и скрытые функции MIUI 12

Хотите узнать все секреты MIUI 12? Сегодня я расскажу о всех фишках и как их использовать.

1 фишка: Озвучивание при нажатии. Данная функция позволяет прослушивать весь текст, который находит на экране вашего телефона. Это функция подходит для тех, кто любит слушать, а не читать.

Для включения этой функции перейдите во вкладку "Расширенные возможности" - "Специальные возможности" и здесь выберите пункт "Озвучивание при нажатии". После этого справа низу появится иконка в форме человечка, после нажатия на которую будет произноситься любой текст на экране.

2 фишка: Плавающие окна. Разработчики MIUI внедрили в нее очень интересный инструмент для взаимодействия с многозадачностью. Они предоставили пользователям возможность запустить приложение в небольшом окне, которое располагается на первом плане. С помощью этой функции получится быстро и одновременно ответить на несколько сообщений в переписке. Такие окна можно перемещать по экрану, а также растягивать на весь экран. Также осталась функция "Разделение экрана". Все это дает возможность использовать несколько программ.

3 фишка: Темный режим. В "Темный режим" разработчики добавили режим адаптации, когда в зависимости от времени суток, система меняет толщину шрифта и регулирует насыщенность цветов. Темное оформление можно включить для заданных приложений.

4 фишка: Super WallPapers. Это набор фирменных живых обоев от Сяоми. Если на телефоне поддерживается функция Always on display, то супер обои будут видны даже на выключенном дисплее. Например, на экране изображена планета Марс, но при разблокировке происходит смена картинки на другой пейзаж на Марсе.

5 фишка: Коррекция цвета. Эта функция помогает людям с различными видами дальтонизма лучше воспринимать информацию на экране. Здесь можно выбрать один из 3 пунктов (дейтераномалия, протаномалия, тританомалия). Эта функция находится в "Расширенных настройках" - "Специальные возможности"- "Коррекция цвета".

6 фишка: Mask System или Виртуальный идентификатор. Это приложение обеспечивает, чтобы ни одно ненадежное приложение не могло получить доступ к личным данным не запросив разрешение. Для этого создается виртуальный идентификатор, который позволяет пользователям защищать свою информацию от посторонних программ.

7 фишка: Простой режим. Этот режим можно использовать в нескольких случаях: когда у вас плохое зрение или когда вы хотите, чтобы на экране размещалось меньше значков.

8 фишка: Контроль яркости. Благодаря этой функции телефон анализирует внешние условия и принудительно выкручивает яркость экрана на максимум.

9 фишка: Концентрация внимания. Раньше был режим "Цифровое благополучия". Он отслеживает активность пользователя при использовании смартфона. Теперь здесь еще есть функция "Концентрация внимания", которая помогает не отвлекаться пользователю на некоторые приложения в период определенного времени. Здесь нужно только выбрать приложение, на которое вы чаще всего отвлекаетесь.

10 фишка: Новые индикаторы батареи. В MIUI 12 добавлены свежие индикаторы батареи. Находятся в "Настройки" - "Строка состояния" -"Индикатор батареи". Ничего невероятного, но выглядит симпатично.

Как вам такие изменения? Пишите в комментариях.

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