Новый Яндекс.Браузер: как работают сайты вместо приложений и виджеты для iOS

Яндекс.Браузер обновился. Как сделать из почты, переводчика или твиттера отдельные программы и переключаться между ними, не открывая вкладки? Как следить за погодой, пробками, курсом валют и болтать с Алисой, не запуская приложение? Как открывать ссылки сразу в нашем Браузере? Показываем в инструкциях.

Установить виджеты на главный экран смартфона

Первый пригодится, если нужно быстро что-то найти, спросить у Алисы, посмотреть пробки или курсы валют. Второй выглядит как небольшая карта и показывает температуру и осадки рядом с вашей локацией. Оба виджета появятся на главном экране смартфона — отдельно ничего открывать не придётся.

Открывать все ссылки сразу в Яндекс.Браузере

Наш Браузер можно сделать основным в iOS 14: сайты и видео быстрее откроются в режиме Турбо, есть защита от опасных сайтов, а вкладки на компьютере и телефоне синхронизируются.

Превратить сайт в приложение на компьютере

Бывает, что использовать программы удобнее в виде сайтов. Но между сайтами не очень удобно переключаться или нет возможности открыть, например, мессенджер в отдельном окне, не запуская другие вкладки. В новой версии Браузера мы это исправили: сайты можно превращать в приложения, закреплять важные и запускать их в отдельных окнах, не открывая лишние вкладки.

Пока функция работает только на Windows начиная с браузера версии 20.9.0.