Беларусь держит Россию в тонусе, теперь она купила нефть у США

И всё-таки американцы умеют уговаривать. Стоило лишь один раз госсекретарю США Майклу Помпео приехать в Беларусь и встретиться с Александром Лукашенко, как флюиды сделали своё дело. Вот уже и первая партия американской нефти на этой неделе отправится в Беларусь.

Ну а что вы хотели, белорусского лидера тоже понять можно, он за свою страну так топит, не то, что наши чиновники. Ему важно, чтоб и дёшево было, и чтоб свободу никто не забирал. А может просто хочет всех посмотреть, ведь норвежцы, саудиты и даже азербайджанцы Минску уже нефть поставляли, пусть теперь и США себя в деле покажет. Правда и тут пендосы немного намекают, что неплохо было бы расширить доступ американскому бизнесу на свой рынок, и, конечно же, провести рыночные реформы и всё-такое, чтоб была возможность вступить в ВТО ради светлого будущего. Но я уверен, на это даже никто обращать внимание не будет, тем более у Лукашенко в августе новые президентские выборы. А так сделка заключена с американским энергетическим трейдером United Energy Trading при содействии американской фирмы Getka и их польского партнера UNIMOT.

По времени первый танкер с нефтью сорта Bakken объемом 80 тысяч тонн должен приплыть в порт Клайпеды (Литва) в июне. Далее нефть по железной дороге попадёт на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», который расположен в Новополоцке (Витебская область). Напомню, в Республике Беларусь всего два НПЗ, другой находится в Могилёве. В январе - апреле этого года белорусские НПЗ переработали примерно 4,7 млн тонн нефти.

Для справки. Лёгкая нефть сорта Баккен, известная также как North Dakota Sweet, North Dakota Light, подобна маркерному сорту нефти WTI и добывается в Баккеновской формации. Правда она немного дешевле WTI так как более летуча и взрывоопасна. Поэтому её нужно тщательнее подготавливать перед транспортировкой на установке подготовки нефти (УКПН). Также будут определенные трудности и у белорусского НПЗ, ведь он больше настроен под российскую нефть, которая более тяжелая и вязкая. Скорее всего, её просто будут подмешивать к нашей.

Россия же на весь этот «цирк» пока смотрит без эмоций, но серьезные скидки на свою нефть всё-таки дала. В конце марта 2020 года стороны, наконец, договорились о цене на нефть после трехмесячного перерыва. В результате чего, в апреле объем импорта нефти из России составил около 1,5 млн тонн, в мае у нас они хотят закупить ещё 1,1 млн тонн сырья.

Вся моя история с Республикой Беларусь

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