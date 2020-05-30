Акцент на деталях. Оригинальные мелочи в вязании, которые придают модели "изюминку".

Детали придают законченность любому наряду. Также они могут преобразить или даже изменить ваш образ.

Украшения, подобранные со вкусом и к месту; вовремя надетый поясок или повязанный платок; расстегнутая верхняя пуговица или рубашка, завязанная на талии - и появилась "изюминка" в образе.

Так же можно преобразить и отдельную вещь. Добавить какую - нибудь деталь, и изделие приобретает другой вид. Сделать разрез на юбке чуть больше, украсить манжеты блузки бусинами, пришить по низу юбки кружево....

А вязание - это простор для фантазии рукодельниц. Давайте посмотрим, какие необычные детали можно использовать в нашем любимом деле.

КАРМАНЫ.

Можно отойти от классики и оформить их по-новому: связать подложку контрастного цвета либо сам карман, добавить узор, сделать его необычной формы

СПИНКА.

Очень интересно смотрится изделие, которое спереди выглядит лаконично, а на спинке вдруг обнаруживается красивое декольте, интересный узор или какая-нибудь другая необычная деталь.

БОКА.

Красиво оформленные бока вязаного изделия также придают вещи интересный вид.

Их можно связать узором, можно сделать красивые разрезы, можно добавить молнию или бейку.

НИЗ ИЗДЕЛИЯ.

Можно оформить ажуром, связать пряжей другого цвета или разноцветным узором. Добавить бахрому. Можно сделать его асимметричным.

РУКАВА.

Можно связать само изделие простой лицевой гладью, а рукава ажуром или другим узором. Можно пришить к локтям кожаные заплатки. Или из ткани. Можно связать необычные манжеты. Сейчас очень популярны модели с рукавами, связанными узором малинки.

Существует еще множество деталей, вносящих изюминку в вязаное изделие. Все зависит от фантазии и вкуса рукодельницы.

А здесь вы можете почитать, как необычно украсить горловину вязаного изделия.