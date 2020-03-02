Улучшаем питание и подвижность тазобедренного сустава простыми упражнениями.

Благодаря тазобедренному суставу нам доступна простая ходьба, бег, прыжки, а так же все возможные повороты, вращения. Он задействован практически во всех движениях тела и нарушение его работы доставляет массу хлопот в плоть до ухудшения качества жизни.

Правила выполнения тренировки и выполнения упражнений:

выполнять упражнения нужно регулярно и желательно каждый день

нагрузку наращиваем постепенно

количество повторений каждого упражнения увеличиваем постепенно начиная с трех повторений

при выполнении упражнений не должно быть болей

тренировка должна длиться не менее 20 минут

Противопоказания для выполнения упражнений:

грыжа паховой области и все грыжи позвоночника

серьезные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы

гипертония

обострение болей в тазобедренном суставе

Положительные стороны ежедневного выполнения упражнений:

улучшиться подвижность и питание сустава

укрепление мышц опорно-двигательного аппарата

профилактика заболеваний сустава

И так перед выполнением упражнений необходимо провести легкую разминку и только после этого приступать к выполнению основных упражнений.

1 Лежа на животе поднимаем прямую ногу отрыв от пола 10-20 см, в верхней точке делаем задержку на 10-15 секунд, повторяем все другой ногой.

2 Лежа на спине подтягиваем колено к груди по очереди каждой ногой. В районе груди колено удерживаем руками 15-20 секунд и плавно возвращаемся в исходное положение.

3 Лежа на боку поднимаем ногу в верх держим ее 10-15 секунд и плавно возвращаемся в исходную позицию.

4 Наклон в перед сидя

5 Разведение коленей лежа на спине