Улучшаем питание и подвижность тазобедренного сустава простыми упражнениями.
Благодаря тазобедренному суставу нам доступна простая ходьба, бег, прыжки, а так же все возможные повороты, вращения. Он задействован практически во всех движениях тела и нарушение его работы доставляет массу хлопот в плоть до ухудшения качества жизни.
Правила выполнения тренировки и выполнения упражнений:
- выполнять упражнения нужно регулярно и желательно каждый день
- нагрузку наращиваем постепенно
- количество повторений каждого упражнения увеличиваем постепенно начиная с трех повторений
- при выполнении упражнений не должно быть болей
- тренировка должна длиться не менее 20 минут
Противопоказания для выполнения упражнений:
- грыжа паховой области и все грыжи позвоночника
- серьезные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы
- гипертония
- обострение болей в тазобедренном суставе
Положительные стороны ежедневного выполнения упражнений:
- улучшиться подвижность и питание сустава
- укрепление мышц опорно-двигательного аппарата
- профилактика заболеваний сустава
И так перед выполнением упражнений необходимо провести легкую разминку и только после этого приступать к выполнению основных упражнений.
1 Лежа на животе поднимаем прямую ногу отрыв от пола 10-20 см, в верхней точке делаем задержку на 10-15 секунд, повторяем все другой ногой.
2 Лежа на спине подтягиваем колено к груди по очереди каждой ногой. В районе груди колено удерживаем руками 15-20 секунд и плавно возвращаемся в исходное положение.
3 Лежа на боку поднимаем ногу в верх держим ее 10-15 секунд и плавно возвращаемся в исходную позицию.
4 Наклон в перед сидя
5 Разведение коленей лежа на спине