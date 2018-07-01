Sports.ru
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Все новости спорта: футбол, хоккей, теннис и многое другое.
«Милану» нужны Мальдини и Конте. Но туда, похоже, возвращается Сильвио Берлускони
«Милану» нужны Мальдини и Конте. Но туда, похоже, возвращается Сильвио Берлускони
Алексей Логинов – о новой главе в истории «россонери». На прошлой неделе у «Милана» вновь сменился владелец. Бывший президент Ли Йонхонг не смог вовремя погасить кредит, в результате чего право собственности на клуб перешло к американскому хедж-фонду Elliott, который специализируется на перепродаже проблемных активов. Суббота 21 июля 2018 года стала поворотным моментом в судьбе «Милана». Основатель Elliott Пол Сингер назначил на этот день собрание акционеров общества. А накануне в Лозанне Арбитражный...
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«Зенит» узнает соперника по 3-му раунду квалификации ЛЕ. Жеребьевка начнется в 15.00
«Зенит» узнает соперника по 3-му раунду квалификации ЛЕ. Жеребьевка начнется в 15.00
Определились потенциальные соперники «Зенита» по третьему раунду квалификации Лиги Европы. Жеребьевка состоится сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени. Соперники «Зенита»: «Истанбул»«Тобол»...
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«Спартак» узнает своего соперника по 3-му раунду квалификации ЛЧ. Жеребьевка начнется в 13.00
«Спартак» узнает своего соперника по 3-му раунду квалификации ЛЧ. Жеребьевка начнется в 13.00
В 13.00 по московскому времени начнется жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В ней примет участие московский «Спартак». Российский клуб сыграет в пути представителей лиг. Путь представителей лиг Сеяные «Бенфика»Победитель матча ПАОК – «Базель»«Динамо» КиевПобедитель матча «Аякс» – «Штурм» Несеяные «Фенербахче»«Спартак» Москва«Стандард»«Славия» Прага ПРИМЕЧАНИЕ: «Спартак» не сможет встретиться с киевским «Динамо», потому что УЕФА разводит российские и украинские клубы...
SPORTS.RU
Артем Дзюба: «Выступление Виды и Вукоевича нас очень взбесило. Хотелось выйти и вбить Виду в землю»
Артем Дзюба: «Выступление Виды и Вукоевича нас очень взбесило. Хотелось выйти и вбить Виду в землю»
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что следил за чемпионатом мира даже после вылета сборной. – Были моральные силы смотреть чемпионат мира после Хорватии? – С досадой, грустью, но были. Вживую не ходил, сил на это точно не было. А по телевизору видел все игры. Хорваты заставили себя уважать после победы над Англией. По 120 минут сыграли с Данией, с нами, а потом и третий раз подряд. Красавцы, ребята волевые. – Победа Франции – заслуженная? – Раз они выиграли, то в целом да...
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Александр Густафссон получил травму и выбыл с UFC 227
Александр Густафссон получил травму и выбыл с UFC 227
Первый номер рейтинга полутяжеловесов Александр Густафссон получил травму и выбыл с турнира UFC 227, который пройдет 4 августа в Лос-Анджелесе. Характер и степень тяжести повреждения неизвестны. Густафссон должен был подраться с Волканом Оздемиром, однако швейцарец выбыл из-за перелома носа...
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Товарищеский матч. «Челси» сыграет с «Перт Глори» в Австралии
Товарищеский матч. «Челси» сыграет с «Перт Глори» в Австралии
«Челси» в Австралии проведет товарищеский матч против «Перт Глори». Это будет первая игра лондонцев после назначения Маурицио Сарри. Товарищеский матч ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. ТЕСТ:...
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Василий Уткин: «Сожалею, что так получилось во время ЧМ-2018, но «Первый канал» здесь совершенно ни при чем»
Василий Уткин: «Сожалею, что так получилось во время ЧМ-2018, но «Первый канал» здесь совершенно ни при чем»
Комментатор Василий Уткин рассказал Sports.ru об отстранении с «Первого канала» во время ЧМ-2018. – Как вам сообщили, что сотрудничество с «Первым» заканчивается? – Было смешно. Я прокомментировал Испания – Португалия в Сочи, с утра на машине выдвинулся в Краснодар, чтобы оттуда поехать в Ростов. Дал большое интервью «Афише» по телефону. Следующий звонок был о том, что мы вынуждены приостановиться. – Кто звонил? – Не скажу. Какое это имеет значение? – Ваша реакция? – Всегда жду худшего, так что оказался прав...
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Артем Дзюба: «Узнают бабушки, дети играют не в Криштиану и Месси, а в футболистов сборной России. Это же самое потрясающее,…
Артем Дзюба: «Узнают бабушки, дети играют не в Криштиану и Месси, а в футболистов сборной России. Это же самое потрясающее,…
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал об эмоциях от выступления на ЧМ-2018. – После того, как все закончилось, нам было больно и тяжело. Не сразу удалось отойти, потому что мы хотели большего. Понятно, что аппетит приходит во время еды, и он действительно пришел, ведь полуфинал был совсем рядом. По прошествии некоторого времени я пришел к выводу: главной нашей победой стало то, что вся страна объединилась, испытала массовую гордость за себя и всех нас. Люди болели, переживали, и благодаря этому, на кураже, нам удалось сравнять счет в матче с Хорватией...
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Интервью Василия Уткина – об отстранении с Первого канала и самых разных извинениях
Интервью Василия Уткина – об отстранении с Первого канала и самых разных извинениях
Автор – Головин. – 9 июня вы опубликовали пост, что будете комментировать матчи чемпионата мира. Время и место, где эта новость застала вас? – За день до этого – в пятницу. В кабинете Константина Львовича Эрнста. Вообще, предложение работать на Первом канале поступило в последних числах апреля. Тогда мы встречались с руководителем спортивной дирекции Ольгой Черносвитовой. Я достаточно давно неплохо ее знаю – раньше работала в Bosco и вообще вызывает симпатию. По прошествии времени в том числе. Черносвитова сказала, что хочет, чтобы я работал на Первом канале...
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