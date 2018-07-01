Platform for content creators

Sports.ru

9 179 subscribers

Все новости спорта: футбол, хоккей, теннис и многое другое.

Nothing new at the moment
«Милану» нужны Мальдини и Конте. Но туда, похоже, возвращается Сильвио Берлускони
«Милану» нужны Мальдини и Конте. Но туда, похоже, возвращается Сильвио Берлускони
Алексей Логинов – о новой главе в истории «россонери». На прошлой неделе у «Милана» вновь сменился владелец. Бывший президент Ли Йонхонг не смог вовремя погасить кредит, в результате чего право собственности на клуб перешло к американскому хедж-фонду Elliott, который специализируется на перепродаже проблемных активов. Суббота 21 июля 2018 года стала поворотным моментом в судьбе «Милана». Основатель Elliott Пол Сингер назначил на этот день собрание акционеров общества. А накануне в Лозанне Арбитражный...
SPORTS.RU
«Зенит» узнает соперника по 3-му раунду квалификации ЛЕ. Жеребьевка начнется в 15.00
«Зенит» узнает соперника по 3-му раунду квалификации ЛЕ. Жеребьевка начнется в 15.00
Определились потенциальные соперники «Зенита» по третьему раунду квалификации Лиги Европы. Жеребьевка состоится сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени. Соперники «Зенита»: «Истанбул»«Тобол»...
SPORTS.RU
«Спартак» узнает своего соперника по 3-му раунду квалификации ЛЧ. Жеребьевка начнется в 13.00
«Спартак» узнает своего соперника по 3-му раунду квалификации ЛЧ. Жеребьевка начнется в 13.00
В 13.00 по московскому времени начнется жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В ней примет участие московский «Спартак». Российский клуб сыграет в пути представителей лиг. Путь представителей лиг Сеяные «Бенфика»Победитель матча ПАОК – «Базель»«Динамо» КиевПобедитель матча «Аякс» – «Штурм» Несеяные «Фенербахче»«Спартак» Москва«Стандард»«Славия» Прага ПРИМЕЧАНИЕ: «Спартак» не сможет встретиться с киевским «Динамо», потому что УЕФА разводит российские и украинские клубы...
SPORTS.RU
Артем Дзюба: «Выступление Виды и Вукоевича нас очень взбесило. Хотелось выйти и вбить Виду в землю»
Артем Дзюба: «Выступление Виды и Вукоевича нас очень взбесило. Хотелось выйти и вбить Виду в землю»
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что следил за чемпионатом мира даже после вылета сборной. – Были моральные силы смотреть чемпионат мира после Хорватии? – С досадой, грустью, но были. Вживую не ходил, сил на это точно не было. А по телевизору видел все игры. Хорваты заставили себя уважать после победы над Англией. По 120 минут сыграли с Данией, с нами, а потом и третий раз подряд. Красавцы, ребята волевые. – Победа Франции – заслуженная? – Раз они выиграли, то в целом да...
SPORTS.RU
By scrolling further, you agree to the Terms and Conditions of the Yandex Zen service.
Read full text of User Agreement
Все летние трансферы АПЛ
Все летние трансферы АПЛ
Трансферное окно в этом году закрывается уже 9 августа – перед стартом сезона. После этого клубы премьер-лиги могут только продавать игроков – в чемпионаты, в которых окно еще будет открыто. Лучшие европейские...
SPORTS.RU
Александр Густафссон получил травму и выбыл с UFC 227
Александр Густафссон получил травму и выбыл с UFC 227
Первый номер рейтинга полутяжеловесов Александр Густафссон получил травму и выбыл с турнира UFC 227, который пройдет 4 августа в Лос-Анджелесе. Характер и степень тяжести повреждения неизвестны. Густафссон должен был подраться с Волканом Оздемиром, однако швейцарец выбыл из-за перелома носа...
SPORTS.RU
Товарищеский матч. «Челси» сыграет с «Перт Глори» в Австралии
Товарищеский матч. «Челси» сыграет с «Перт Глори» в Австралии
«Челси» в Австралии проведет товарищеский матч против «Перт Глори». Это будет первая игра лондонцев после назначения Маурицио Сарри. Товарищеский матч ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. ТЕСТ:...
SPORTS.RU
Василий Уткин: «Сожалею, что так получилось во время ЧМ-2018, но «Первый канал» здесь совершенно ни при чем»
Василий Уткин: «Сожалею, что так получилось во время ЧМ-2018, но «Первый канал» здесь совершенно ни при чем»
Комментатор Василий Уткин рассказал Sports.ru об отстранении с «Первого канала» во время ЧМ-2018. – Как вам сообщили, что сотрудничество с «Первым» заканчивается? – Было смешно. Я прокомментировал Испания – Португалия в Сочи, с утра на машине выдвинулся в Краснодар, чтобы оттуда поехать в Ростов. Дал большое интервью «Афише» по телефону. Следующий звонок был о том, что мы вынуждены приостановиться. – Кто звонил? – Не скажу. Какое это имеет значение? – Ваша реакция? – Всегда жду худшего, так что оказался прав...
SPORTS.RU
Артем Дзюба: «Узнают бабушки, дети играют не в Криштиану и Месси, а в футболистов сборной России. Это же самое потрясающее,…
Артем Дзюба: «Узнают бабушки, дети играют не в Криштиану и Месси, а в футболистов сборной России. Это же самое потрясающее,…
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал об эмоциях от выступления на ЧМ-2018. – После того, как все закончилось, нам было больно и тяжело. Не сразу удалось отойти, потому что мы хотели большего. Понятно, что аппетит приходит во время еды, и он действительно пришел, ведь полуфинал был совсем рядом. По прошествии некоторого времени я пришел к выводу: главной нашей победой стало то, что вся страна объединилась, испытала массовую гордость за себя и всех нас. Люди болели, переживали, и благодаря этому, на кураже, нам удалось сравнять счет в матче с Хорватией...
SPORTS.RU
Интервью Василия Уткина – об отстранении с Первого канала и самых разных извинениях
Интервью Василия Уткина – об отстранении с Первого канала и самых разных извинениях
Автор – Головин. – 9 июня вы опубликовали пост, что будете комментировать матчи чемпионата мира. Время и место, где эта новость застала вас? – За день до этого – в пятницу. В кабинете Константина Львовича Эрнста. Вообще, предложение работать на Первом канале поступило в последних числах апреля. Тогда мы встречались с руководителем спортивной дирекции Ольгой Черносвитовой. Я достаточно давно неплохо ее знаю – раньше работала в Bosco и вообще вызывает симпатию. По прошествии времени в том числе. Черносвитова сказала, что хочет, чтобы я работал на Первом канале...
SPORTS.RU