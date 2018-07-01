Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал об эмоциях от выступления на ЧМ-2018. – После того, как все закончилось, нам было больно и тяжело. Не сразу удалось отойти, потому что мы хотели большего. Понятно, что аппетит приходит во время еды, и он действительно пришел, ведь полуфинал был совсем рядом. По прошествии некоторого времени я пришел к выводу: главной нашей победой стало то, что вся страна объединилась, испытала массовую гордость за себя и всех нас. Люди болели, переживали, и благодаря этому, на кураже, нам удалось сравнять счет в матче с Хорватией...