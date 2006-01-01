linux
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Cyber X
Debian VS Ubuntu – Основные различия двух популярных дистрибутивов Linux
Вступая в мир Linux, первая и самая сложная задача – решить, какой дистрибутив вы хотите использовать. Есть множество вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Два из самых популярных существующих дистрибутивов – это Ubuntu и Debian. Оба они широко используются и выбрать между ними для неподготовленного пользователя сложно. В данной статье рассмотрим ключевые особенности и некоторые факты этих дистрибутивов Linux. Данная статья не является последней инстанцией и ориентирована в первую очередь для пользователей, которые начинают свой путь в мире Linux...
Вступая в мир Linux, первая и самая сложная задача – решить, какой дистрибутив вы хотите использовать. Есть множество вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Два из самых популярных существующих дистрибутивов – это Ubuntu и Debian. Оба они широко используются и выбрать между ними для неподготовленного пользователя сложно. В данной статье рассмотрим ключевые особенности и некоторые факты этих дистрибутивов Linux. Данная статья не является последней инстанцией и ориентирована в первую очередь для пользователей, которые начинают свой путь в мире Linux...
Cyber X
PortWine-Linux – Запуск игр в операционной системе Linux (Wargaming, Epic Games и так далее)
Многие знают данный проект, который создал и курирует Fidel (Михаил) уже на протяжении 8 лет. Я сейчас говорю о тех, кто уже не первый день пользуется Linux и задавались вопросом о запуске игр. Но, новички пришедшие в мир Linux, периодически задаются вопросом, как запускать и играть в игры, которые написаны для Windows. Да, без спорно, существуют такие проекты как Steam, Lutris, PlayOnLinux позволяющие запускать игры в Linux, и все они основаны на Wine, но, сегодня поговорим о другом проекте, не менее интересном и весьма перспективном...
Многие знают данный проект, который создал и курирует Fidel (Михаил) уже на протяжении 8 лет. Я сейчас говорю о тех, кто уже не первый день пользуется Linux и задавались вопросом о запуске игр. Но, новички пришедшие в мир Linux, периодически задаются вопросом, как запускать и играть в игры, которые написаны для Windows. Да, без спорно, существуют такие проекты как Steam, Lutris, PlayOnLinux позволяющие запускать игры в Linux, и все они основаны на Wine, но, сегодня поговорим о другом проекте, не менее интересном и весьма перспективном...
Иногда о Win...
Хочу в Linux... но что то мне мешает...
Да здравствует Wine! ))) Кто из пользователей Windows, за всю историю не задумывался перейти на что то ещё?. Обычно такой вопрос посещает часто пользователей которым надоедает политика Microsoft, или глюки в винде, или кончаются деньги на антивирус, и начинаются поиски... Обычно они упираются в Linux как правило. Мак это как то уж где то там на Эпл и как то туманно и совсем не ясно, но вот Линукс это вроде что то знакомое. Вот и я, являясь в общем то достаточно "старым" пользователем винды, время от времени, примерно раз в три, четыре года пробовал что ни будь поставить и попробовать...
Да здравствует Wine! ))) Кто из пользователей Windows, за всю историю не задумывался перейти на что то ещё?. Обычно такой вопрос посещает часто пользователей которым надоедает политика Microsoft, или глюки в винде, или кончаются деньги на антивирус, и начинаются поиски... Обычно они упираются в Linux как правило. Мак это как то уж где то там на Эпл и как то туманно и совсем не ясно, но вот Линукс это вроде что то знакомое. Вот и я, являясь в общем то достаточно "старым" пользователем винды, время от времени, примерно раз в три, четыре года пробовал что ни будь поставить и попробовать...
Электромозг21k subscribers
И всё же России нужна своя ОС, а не Линукс!
Хочу вернуться к теме отечественной операционной системы. Полгода назад я уже писал на эту тему, и не раз, и не два. Но захотелось поразмыслить на эту тему ещё. Дистрибутивы Линукса — это, конечно, хорошо в качестве временной меры, но это всё же свободный софт со всей его спецификой и всеми его минусами. Ну нельзя такой софт брать за основу новой отечественной операционной системы, и пилить очередной унылый дистрибутив на его базе. Во-первых, делая операционную систему на базе открытого ПО мы напрочь...
Хочу вернуться к теме отечественной операционной системы. Полгода назад я уже писал на эту тему, и не раз, и не два. Но захотелось поразмыслить на эту тему ещё. Дистрибутивы Линукса — это, конечно, хорошо в качестве временной меры, но это всё же свободный софт со всей его спецификой и всеми его минусами. Ну нельзя такой софт брать за основу новой отечественной операционной системы, и пилить очередной унылый дистрибутив на его базе. Во-первых, делая операционную систему на базе открытого ПО мы напрочь...
Дмитрий Мязин4k subscribers