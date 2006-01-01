Да здравствует Wine! ))) Кто из пользователей Windows, за всю историю не задумывался перейти на что то ещё?. Обычно такой вопрос посещает часто пользователей которым надоедает политика Microsoft, или глюки в винде, или кончаются деньги на антивирус, и начинаются поиски... Обычно они упираются в Linux как правило. Мак это как то уж где то там на Эпл и как то туманно и совсем не ясно, но вот Линукс это вроде что то знакомое. Вот и я, являясь в общем то достаточно "старым" пользователем винды, время от времени, примерно раз в три, четыре года пробовал что ни будь поставить и попробовать...

Да здравствует Wine! ))) Кто из пользователей Windows, за всю историю не задумывался перейти на что то ещё?. Обычно такой вопрос посещает часто пользователей которым надоедает политика Microsoft, или глюки в винде, или кончаются деньги на антивирус, и начинаются поиски... Обычно они упираются в Linux как правило. Мак это как то уж где то там на Эпл и как то туманно и совсем не ясно, но вот Линукс это вроде что то знакомое. Вот и я, являясь в общем то достаточно "старым" пользователем винды, время от времени, примерно раз в три, четыре года пробовал что ни будь поставить и попробовать...