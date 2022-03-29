Anton Drobilenko

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Восточная Сибирь - Байкал
"Восточная Сибирь - Байкал" - первая часть из серии фильмов, рассказывающей о суровой и прекрасной сибирской природе.
Озеро Байкал является самым глубоким и самым крупным в мире природным резервуаром, наполненным чистейшей пресной водой.
Летом воздух пронизан ароматом смолы, а тёплое солнце отражается в воде. В сентябре Байкал богат яркими осенними красками — их сочетание с синим небом и голубой водой озера оставляет неизгладимое впечатление. Зимой Байкал скован голубовато-серым прозрачным льдом, под ним видно воду и далеко внизу — дно.
Съемка, монтаж, эффекты - А.Дробиленко
#QlapseTravel #Байкал #Ольхон #Огой #Листвянка #Мыс_Бурхан #Мыс_Хобой #Мыс_Шаманка
В Контакте — vk.com/qlapsetravel
RuTube - rutube.ru/.../23845860/
Яндекс-Дзен - zen.yandex.ru/...00b1d2be5c
YouTube — www.youtube.com/...apseTravel
Озеро Байкал является самым глубоким и самым крупным в мире природным резервуаром, наполненным чистейшей пресной водой.
Летом воздух пронизан ароматом смолы, а тёплое солнце отражается в воде. В сентябре Байкал богат яркими осенними красками — их сочетание с синим небом и голубой водой озера оставляет неизгладимое впечатление. Зимой Байкал скован голубовато-серым прозрачным льдом, под ним видно воду и далеко внизу — дно.
Съемка, монтаж, эффекты - А.Дробиленко
#QlapseTravel #Байкал #Ольхон #Огой #Листвянка #Мыс_Бурхан #Мыс_Хобой #Мыс_Шаманка
В Контакте — vk.com/qlapsetravel
RuTube - rutube.ru/.../23845860/
Яндекс-Дзен - zen.yandex.ru/...00b1d2be5c
YouTube — www.youtube.com/...apseTravel
…
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