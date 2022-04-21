Кухня наизнанку

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Творожная Пасха без сахара, яиц и сливочного масла: очень нежная и потрясающе вкусная (плюс рецепт домашнего творога)
Как я готовлю творожную Пасху - вкуснейший десерт, который можно даже тем, кто на диете!
Рецепт:
• Творог - 600 г
• Сметана (25-30%) - 200 г
• Стеверит (заменитель сахара) - 25 г (можно взять 100 г сахарной пудры, если вы едите сахар)
• Ванилин - 1 г
• Курага - 60 г
• Кешью - 50 г
• Желатин - 10 г
• Вода (80-85˚C) - 3-4 ст.л.
Рецепт:
• Творог - 600 г
• Сметана (25-30%) - 200 г
• Стеверит (заменитель сахара) - 25 г (можно взять 100 г сахарной пудры, если вы едите сахар)
• Ванилин - 1 г
• Курага - 60 г
• Кешью - 50 г
• Желатин - 10 г
• Вода (80-85˚C) - 3-4 ст.л.
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09:17
Никто не верит, что я готовлю его так просто. Влажный и воздушный кулич без замеса руками. Замешивается за минуты (делюсь)
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Творожные Куличи на Пасху. Такие мягкие, такие нежные. Рецепт на года.
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